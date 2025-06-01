Жителей Москвы предупредили о грозе и шквалистом ветре
В воскресенье в Москве возможны гроза, кратковременные дожди и сильный ветер. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, со ссылкой на данные синоптиков, местами в городе ожидается ухудшение погоды, включая порывы ветра до 15 метров в секунду.
Москвичам и гостям города рекомендуют быть особенно осторожными: не прятаться от дождя под деревьями и не парковать машины рядом с ними.
Ранее метеоролог Михаил Леус сообщил, что волны потепления придут в Центральную Россию в июне. Температура в этот период может быть на пару градусов выше обычных значений.
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