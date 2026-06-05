Ученый назвал сезон, когда в России чаще бывают шаровые молнии

Шаровые молнии в России чаще всего появляются летом — с июня по август. Это время гроз, рассказал РИА «Новости» академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

По словам ученого, явление возникает после удара линейной молнии в землю или металл. Заряд из облака переходит в почву, запуская химические реакции окисления. Так появляется «трехслойная конструкция»: горячий газ, оксидная оболочка толщиной около 20 микрон и электрический заряд.

«Максимальная энергия такого объекта равна энергии нескольких взрывчаток», — пояснил Бычков.

В среднем шаровая молния достигает 20 сантиметров в диаметре, но бывают экземпляры и до 100 метров. Живет она около 20 секунд. За это время либо улетает, либо взрывается, либо гаснет.

Ранее профессор Роман Шамин рассказал, что делать при встрече с шаровой молнией.