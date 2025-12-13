Ученый назвал оптимальную температуру для подачи разных сортов вин

Белые, красные и игристые вина стоит подавать при разной температуре, иначе напиток может потерять вкус и аромат. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

По его словам, белые вина лучше охлаждать до +12 — +14 градусов, игристые — до +8 — +10 градусов, а легкие красные подавать при +14 — +16 градусах. Более насыщенные красные вина раскрываются при температуре до +18 градусов.

Эксперт также пояснил, что распространенное мнение о подаче красного вина при комнатной температуре сегодня не совсем верно. Он отметил, что в прошлом под такой температурой подразумевались более прохладные условия — около +18 градусов, тогда как современные +22 градуса делают вино слишком теплым и ухудшают его вкус.

Специалист посоветовал обращать внимание на этикетку, так как производители часто указывают оптимальную температуру подачи.

