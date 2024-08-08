Ученый Киселев сообщил, что в ближайшие годы катастрофических перемен в климате не ожидается

Несмотря на участившиеся во врем мире природные аномалии, каких-то катастрофических перемен в климате в ближайшее время не ожидается. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Петербурге Андрей Киселев.

По словам ученого, в природе все взаимосвязано, и одно случившееся явление будет усиливать эффект другого.

«Это взаимосвязанные вещи. Это действительно пазл, из которого складывается общее изменение климата, никуда от этого не деться», — сказал Киселев.

Говорить о том, что в ближайшие годы мы будет выращивать в Мурманске ананасы, не приходится, однако в России действительно глобальное потепление идет в 2,7 раза интенсивнее, чем в среднем по миру, добавил он.