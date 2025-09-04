Ученый Исаев отметил, что люди могут использовать ИИ без опаски

«Есть принципиальная вещь: все, что новое, — развивает интеллект, все, что новое, — программирует на расширение наших способностей. И у всего этого есть последствия: чем больше мы осваиваем нового, вот это все делает нас людьми более высокого уровня. Опасность от дополнительного знания отсутствует. Искусственный интеллект всего лишь инструмент, как и автоматическая коробка передач», — отметил Исаев.

Он добавил, что благодаря ИИ человек может действовать свободнее, освобождая свой ресурс для других задач. Главный вопрос, на его взгляд, заключается в том, что делать с освободившимися ресурсами.