Ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку класса Х. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени», — написали авторы поста.

Вспышка стала четвертым событием класса Х в 2026 году. Первые две ученые зафиксировали 19 января и 1 февраля, а третью — накануне.

Всего существует пять классов вспышек на Солнце: А, В, С, М и Х. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, приводящие к нарушениям в работе энергосистем.

Всего 2 февраля на Солнце произошло 17 мощных вспышек. Таким образом звезда снимает накопившуюся энергию.