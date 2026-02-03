Ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце
ИКИ РАН: на Солнце произошла мощнейшая вспышка
На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку класса Х. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени», — написали авторы поста.
Вспышка стала четвертым событием класса Х в 2026 году. Первые две ученые зафиксировали 19 января и 1 февраля, а третью — накануне.
Всего существует пять классов вспышек на Солнце: А, В, С, М и Х. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, приводящие к нарушениям в работе энергосистем.
Всего 2 февраля на Солнце произошло 17 мощных вспышек. Таким образом звезда снимает накопившуюся энергию.