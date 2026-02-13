Ученые зафиксировали значительное увеличение площади ледяного покрова на Финском заливе, которое может стать рекордным за последнее десятилетие. По данным СМИ Финляндии, обширные территории, прилегающие к финскому побережью, включая Архипелаговое море, покрылись льдом, написала «Мойка78» .

Подобная ситуация последний раз наблюдалась зимой 2011 года, когда северная часть Балтийского моря оказалась полностью заморожена. Текущая степень обледенения, по мнению специалистов, существенно превышает средний показатель последних двадцати лет.

Научный сотрудник Геоэкологического и морского центра имени Иммануила Канта Николай Белов сообщил РИА «Новости», что аномальное обледенение вызвано продолжительными холодами, которые наиболее ярко проявились в Калининградской области.

По словам ученого, процесс замерзания Балтийского моря проходит неоднородно. На участках с небольшой глубиной, например, в районе Пионерского, ледяной покров может разрастись до 100 метров. В то же время на глубоководных территориях, таких как возле Светлогорска и Зеленоградска, толщина льда меньше и менее устойчива из-за влияния ветров.