Ученые выяснили, какое озеро самое глубокое в Центральной России

В Институте океанологии РАН назвали озеро Белое под Рязанью самым глубоким в ЦФО

Озеро Белое в Рязанской области оказалось самым глубоким в Центральном федеральном округе. К такому выводу пришли ученые Института океанологии РАН во время исследования, сообщило РИА «Новости» .

«Это озеро оказалось самым глубоким в Центральном федеральном округе России, его дно достигло отметки 54 метра ниже уреза воды (линия соприкосновения воды и суши водоема — прим. ред.)», — заявили агентству в институте.

Глубина озера значительно превосходит известные показатели других озер Центральной России, например, подмосковного Глубокого, где максимальная глубина составляет 31 метр.

Помимо гидрографической изысканий исследователи провели гидрологическое зондирование и гидрохимический контроль. Им удалось зафиксировать уникальное явление: весеннее перемешивание вод сработало как природный очистительный механизм, что важно как для науки, так и для системы экологического наблюдения.