Два озера в Воскресенске признаны безопасными для купания

Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало 51 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам. В их числе — озера в Воскресенске: Светлое в микрорайоне Лопатинский и Голубое в деревне Золотово.

Безопасное купание возможно только в официально установленных местах отдыха, имеющих соответствующее заключение Роспотребнадзора. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения означает, что вода в этих водоемах соответствует требованиям для использования в рекреационных целях.

Управление Роспотребнадзора напоминает: если на берегу водоема установлен знак «Купаться запрещено», значит, этот объект не соответствует санитарным нормам, и купаться там нельзя. Жителям и гостям региона рекомендовано выбирать для отдыха только те места, где наличие заключения подтверждено официально.​​