Ученые выделили две главные проблемы поколения зумеров

Экономист Аузан: зумерам не хватает фантазии и эффективности в работе

Поколение зумеров обладает большими достоинствами относительно своих отцов и дедов, но у них есть и две проблемы, которые необходимо решать. Об этом в эфире РБК рассказал декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан.

Первым недостатком ученый назвал плохую память, поскольку она у зумеров зачастую «вынесена во внешние приборы», и худшее воображение из-за воспитания на видеоклипах вместо книг. Вторым — неумение выполнять работу качественно.

При этом Аузан считает, что характерная для зумеров многозадачность — это их большое преимущество.

«У нас же считалось, что Юлий Цезарь великий не потому, что он полководец великий, — таких много, — а потому, что он три дела умел делать одновременно», — рассказал экономист.

Он предложил увлекать молодежь играми, требующими памяти и воображения, и учить выполнять все дела одинаково хорошо. Ученый подчеркнул, что «вынужден верить» в зумеров.

Ранее HR-эксперт Юлия Исакова рассказала, что работодатели часто считают молодое поколение неквалифицированным и слишком амбициозным, но призвала относиться к его представителям не так предвзято и больше вкладываться в их адаптацию.