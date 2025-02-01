Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Камчатке

На Камчатке ожидают сильное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни

Ученые на Камчатке спрогнозировали в ближайшие дни мощное извержение вулкана Безымянный. Об этом РИА «Новости» сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Исследователи отметили, что постепенно увеличивается эффузивная активность вулкана, что сопровождается мощными выбросами пара газа.

«Спутниковые данные прошлой ночью показали термическую аномалию над вулканом с высоким значением разницы температур между фоном и термической аномалией. Вулкан готовится к мощному эксплозивному извержению, которое может случиться уже в ближайшие три дня», — заявили они.

Специалисты предположили, что высота столбов пепла достигнет высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота вулкана Безымянный — 2882 метра над уровнем моря.

Ранее приготовившийся к извержению вулкан у берегов США вызвал интерес у ученых.