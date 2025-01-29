Приготовившийся к извержению вулкан у берегов США вызвал интерес ученых

Расположенный на глубине почти в полтора километра подводный вулкан Аксиал-Симаунт стал объектом изучения группы американских ученых. Об этом сообщила газета The Daily Mail .

Практически в ежедневном режиме специалисты отслеживают активность подводной горы и с нетерпением ждут ее извержения, которое произойдет в течение 2025 года.

Представитель Йеллоустоунской вулканической обсерватории Майк Поланд объяснил, что Аксиал-Симаунт — самый отслеживаемый вулкан во всем мире. Благодаря его расположению и большой толще воды он не представляет опасности, но ученые могут отслеживать, как происходит извержение во всех подробностях.

«Это больше похоже на то, что происходит на Гавайях, когда лава не поднимается наверх, а спокойно растекается по морскому дну», — пояснил он.

Коллеги Поланда заявили, что за последние 30 лет вулкан проявлял активность три раза, но только сейчас им удалось сделать его объектом для изучения, чтобы не пропустить не единого изменения вокруг горы.

Главными признаками пробуждения вулкана ученые назвали вздутие морского дна и подъем уровня воды.

«Это похоже на воздушный шар, который становится все больше и больше, пока не взрывается и не начинает оседать», — пояснили ученые.

Они добавили, что сбор данных очень важен, потому что он ляжет в основу для создания прогнозов поведения других вулканов, которые могут нести реальную опасность. Кроме того, это фактически первый раз, когда за извержением проследят через специальные системы мониторинга в режиме реального времени.

В начале декабря власти Филиппин объявили массовую эвакуацию жителей острова Негрос из-за пробуждения вулкана Канлаон. В управлении гражданской обороны страны заявили, что в опасную зону вошли восемь километров территории, где живут более 116 тысяч человек.