Ученые применили лазер в лечении наиболее агрессивной формы рака

Ученые СГУ в составе международного исследовательского коллектива применили лазер в лечении глиобластомы головного мозга — наиболее агрессивной формы рака. Результаты исследования опубликовал журнал The European Physical Journal Special Topics.

Из-за облучения лазером выживаемость подопытных животных увеличилась с 34 до 64%. Благодаря воздействию молекулы кислорода переходят в высокореактивную синглетную форму, что запускает в клетках механизмы программируемой гибели (апоптоз).

Также лазер подавляет процесс аутофагии, который зачастую помогает опухоли выживать при терапии.

Старший научный сотрудник лаборатории «Умного сна», руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков назвал результаты исследования успешными, так как даже замедление роста опухоли напрямую коррелирует с увеличением продолжительности жизни.

Ранее научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России разработают три новые вакцины от рака.