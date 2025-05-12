Ученые ННГУ создали нейросеть, которая определяет пьяных по речи

Ученые из Нижнего Новгорода совместно с коллегами из Томска создали нейросеть, которая может определить уровень трезвости человека по его голосу. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека».

Новая система на базе искусственного интеллекта способна выявлять признаки алкогольного опьянения, анализируя звуковые характеристики речи. По заявлениям авторов проекта, их технология точно различает голосовые паттерны пьяного и трезвого человека.

В ближайшее время специалисты обещают предоставить более детальную информацию о разработке.

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