Ученые ННГУ создали нейросеть, которая определяет пьяных по речи

Ученые из Нижнего Новгорода совместно с коллегами из Томска создали нейросеть, которая может определить уровень трезвости человека по его голосу. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека».
Новая система на базе искусственного интеллекта способна выявлять признаки алкогольного опьянения, анализируя звуковые характеристики речи. По заявлениям авторов проекта, их технология точно различает голосовые паттерны пьяного и трезвого человека.
В ближайшее время специалисты обещают предоставить более детальную информацию о разработке.
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