Ученые МГУ: у современных дошкольников традиционная игра заменяется цифровой

Ученые МГУ провели исследование и выяснили, что традиционные игры у современных дошкольников начали вытесняться и замещаться времяпровождением в цифровых устройствах. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Исследование показало, что дети, играющие в игры-симуляторы, демонстрируют более развитое воображение. В таких приложениях создается имитация реальных жизненных условий, где детям предлагается поухаживать за питомцем или делать покупки в магазине.

Такой тип цифровых игр положительно влияет на детское воображение, отметили ученые.

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