Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что организм человека переживает несколько фаз резкого старения

Исследователи из Стэнфордского университета установили, что организм человека переживает несколько фаз резкого старения. Основные переломные моменты — 44 года и 60 лет. В эти периоды происходят значительные изменения в работе систем организма, написал «ФедералПресс» .

В возрасте 44 лет метаболизм начинает замедляться, что отражается на молекулярном составе крови. Организм становится более уязвимым к развитию хронических заболеваний, таких как гипертония и диабет 2-го типа.

После 60 лет начинаются кардинальные изменения в работе иммунной системы. Ключевые белки, отвечающие за защиту от инфекций и борьбу с внутренними нарушениями, демонстрируют резкий сдвиг. Также замедляется липидный метаболизм и меняется метаболизм алкоголя.

Как замедлить старение

— Физическая активность: исследования показывают, что люди, остающиеся физически активными после 65 лет, живут в среднем на 7–10 лет дольше своих малоподвижных ровесников. — Социальная интеграция: одиночество было признано фактором смертности, сопоставимым с курением 15 сигарет в день. — Правильное питание: анализ рациона долгожителей выявил закономерность: их питание на 90–95% состоит из цельной растительной пищи. — Управление стрессом: наличие четкой жизненной цели снижает риск развития болезни Альцгеймера на 44%. — Качественный сон: здоровый сон продолжительностью семь-восемь часов — обязательное условие для «ночного ремонта» организма.