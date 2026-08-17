Ученые ИКИ РАН сообщили о снижении солнечной активности

Частота вспышек на Солнце после выходных сократилась, всплеск активности был локальным. Об этом заявили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Космическую погоду 17 ученые охарактеризовали как слабо возмущенную.

В лаборатории пояснили, что за пять первых дней минувшей недели зарегистрировали девять вспышек, а за субботу и воскресенье — 17.

«За последние 10 часов произошла только одна вспышка, так что всплеск, скорее всего, был локальным», — написали в сообщении. При этом математические модели оценивают вероятность сильных вспышек примерно в 10–20%, причем высшего уровня X — менее, чем в 1%.

Вероятность магнитных бурь на ближайшие два дня не превышает 7%.

«В целом, состояние Солнца выглядит характерным для текущей стадии цикла», — отметили в лаборатории.

Со 2 по 4 августа на Земле прошла магнитная буря. После нее вспышечная активность снизилась.