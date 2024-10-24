Ученикам нижегородской школы показали непристойное видео

Ученикам нижегородской школы включили на уроке фильм с пропагандой ЛГБТ

В одной из школ Нижнего Новгорода учитель включил ученикам седьмых классов видеонарезку с полуобнаженными девушками и представителями нетрадиционной сексуальной ориентации*. Кадры с урока завирусились в социальных сетях.

По словам источника 360.ru, детям демонстрировали драматический фильм «Громкое дело», который сняли в Нидерландах в 2020 году.

В школе, по его словам, есть традиция: в конце каждой четверти подросткам показывают какую-либо киноленту.

«Ну и так получилось, что учитель решил это включить. Просто показывали, как менялась музыка, как в ней пропагандировали гомосексуализм*», — отметил собеседник 360.ru.

В школе отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе МВД Нижнего Новгорода сообщили, что полиция уже начала проверку по факту появления в Сети материалов о демонстрации в школе противоправных действий.

По предварительной оценке, нарушения не установлены. В части демонстрации видео в скором времени ситуацию прокомментирует правительство региона, отметили в ведомстве.

Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» писал, что дети были смущены и не желали смотреть транслируемые кадры.

Ранее стало известно, что певца Филиппа Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ* среди детей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.