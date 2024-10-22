Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ среди детей

Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ среди детей после шутки на шоу

Народного артиста России Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Об этом сообщил Telegram-канал «Сорок Сороков».

Православные активисты обратили внимание на пошлую шутку певца, адресованную им квадроберу на съемках шоу блогера Дмитрия Масленникова. По их словам, большая часть аудитории телеведущего — дети, поэтому использование подобных выражений недопустимо в публичном пространстве.

«Очередной скандал, где речь уже ни много-ни мало — о пропаганде ЛГБТ*, да еще среди несовершеннолетних, повод дать не очередной, а окончательный ответ на все вызовы и пощечины общественному вкусу, устроенные Киркоровым, и убрать его из всех эфиров», — заявили активисты.

Кроме того, они отметили, что подадут заявление в МВД и предлагают всем, кто «не готов терпеть этот позор в нашей стране», поддержать их и направить аналогичное обращение в правоохранительные органы.

Сам Киркоров позже пояснил, что выражение «котик-котик, дай мне в ротик» было популярно в его детстве.

В начале года актриса Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.