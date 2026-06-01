Почти половина российских родителей готова тратить на дополнительное образование ребенка от трех до 10 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования сети магазинов Fix Price и холдинга «Ромир», в котором участвовали 1,5 тысячи респондентов.

Аналитики выяснили, что 23% опрошенных выделяют на кружки и секции от одной до трех тысяч рублей, а 15% готовы платить более 10 тысяч в месяц — чаще всего это жители Москвы и Санкт-Петербурга — по 23%. Небольшая доля россиян (4%) не тратят на занятия детей совсем. Еще 11% затруднились с ответом.

Также 42% участников считают, что дополнительные занятия в детстве положительно повлияли на их развитие: расширили кругозор, помогли выработать дисциплину и сформировать круг общения.

Больше половины россиян (62%) уверены, что детям важен спорт с раннего возраста. Занятия музыкой или искусством необходимыми считают 27% опрошенных. При этом 18% респондентов отметили, что занятия для детей важны, но на них не хватает средств. Принципиально против дополнительных занятий выступили 4%.

