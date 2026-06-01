Учение — свет. Сколько родители готовы тратить на развитие ребенка?
Почти половина родителей готова тратить на развитие детей до 10 тыс. рублей
Почти половина российских родителей готова тратить на дополнительное образование ребенка от трех до 10 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования сети магазинов Fix Price и холдинга «Ромир», в котором участвовали 1,5 тысячи респондентов.
Аналитики выяснили, что 23% опрошенных выделяют на кружки и секции от одной до трех тысяч рублей, а 15% готовы платить более 10 тысяч в месяц — чаще всего это жители Москвы и Санкт-Петербурга — по 23%. Небольшая доля россиян (4%) не тратят на занятия детей совсем. Еще 11% затруднились с ответом.
Также 42% участников считают, что дополнительные занятия в детстве положительно повлияли на их развитие: расширили кругозор, помогли выработать дисциплину и сформировать круг общения.
Больше половины россиян (62%) уверены, что детям важен спорт с раннего возраста. Занятия музыкой или искусством необходимыми считают 27% опрошенных. При этом 18% респондентов отметили, что занятия для детей важны, но на них не хватает средств. Принципиально против дополнительных занятий выступили 4%.
Ранее более половины россиян назвала детство современных детей хуже собственного.