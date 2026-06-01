Четверть россиян назвали детство нынешних детей более счастливым, чем свое

SuperJob: 25% россиян назвали детство нынешних детей более счастливым, чем свое

Только 25% россиян считают детство современных детей лучше, чем у них самих, тогда как каждый второй придерживается противоположного мнения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследования аналитиков SuperJob, приуроченных к Международному дню защиты детей 1 июня.

«Лишь 24% россиян полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%)», — сказано в результатах исследования.

Опрос провели среди 1600 экономически активных граждан от 18 лет. Еще он показал, что 24% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Среди россиян со средним профессиональным образованием 32% полагают, что нынешние дети счастливее, тогда как среди выпускников вузов такой точки зрения придерживаются только 20%. Участники опроса до 35 лет в 48% случаев убеждены, что нынешнее поколение не является более счастливым по сравнению с предыдущим, а среди респондентов старше 45 лет такую позицию разделяют уже 58%.

Кроме того, 32% опрошенных, имеющих детей, полагают, что современные дети счастливее. Среди бездетных респондентов так считают лишь 16%, а доля затруднившихся с ответом составила 32%.

Аналитики выяснили, что во время таких исследований неизменным остается одно — россияне склонны идеализировать свои детские годы и критиковать новое поколение.