Участница «Мисс Россия — 2025» Алиса Оганезова опубликовала видео, раскрыв секреты конкурса и свою правду о победительнице. Об Анастасии Вензе она рассказала в соцсетях.

Девушка ответила на вопрос, знали ли остальные участницы, что корона достанется Вензе. По ее словам, догадки у них были, но они не хотели в это верить. При этом участница поделилась интересными, на ее взгляд, фактами.

«Анастасия приехала на конкурс за неделю до его окончания, когда мы уже две недели усердно готовились к финалу. Также Анастасия не желала посещать репетиции и очень редко там появлялась», — рассказала она.

Девушка добавила, что в благотворительном проекте Венза не участвовала. Но при этом везде говорит о том, что для нее очень важно заниматься благотворительностью и она даже мечтает создать свой фонд.

Кроме того, Венза сама себе выбирала финальную фотографию, чего были лишены другие участницы. Оганезова отметила, что на конкурсах всегда выбирают топ-10 участниц примерно одного роста и похожей внешности. По ее словам, именно по этой причине всех красивых и высоких сразу же «слили».

Финал конкурса состоялся 4 октября. Как отметило жюри, Венза объединила в себе естественную красоту, харизму и эрудицию.