Прощай, Няш-Мяш. Поклонская сменила имя: как теперь зовут экс-прокурора Крыма

Блогер Сергей Ключенков (публикуется под псевдонимом Сергей Мардан) заявил , что Наталья Поклонская взяла себе новое имя, языческое. Это, по словам журналиста, следует из документов — бывший прокурор Крыма подала на него в суд.

Сам суд Ключенков пренебрежительно назвал «обычным делом о защите чести и достоинства». В опубликованных им документах действительно значится новое имя Поклонской — Радведа.

Это имя публицист Ключенков охарактеризовал как «погоняло из какой-то онлайн игры». Он предположил, что таким образом бывшая прокурор Крыма «разрывает связи с ненавистным ей христианством».

Однако Поклонская никогда не высказывалась против христианства. Несколько раз она поздравляла читателей своего Telegram-канала с языческими праздниками.

Это вызвало резонанс в обществе. В результате Поклонская разместила пост, где объяснила, что не исповедует христианство ни в одной из его форм. И добавила, что право на свободу вероисповедания — одно из фундаментальных прав человека.