Прощай, Няш-Мяш. Поклонская сменила имя: как теперь зовут экс-прокурора Крыма
Наталья Поклонская могла сменить имя на Радведу
Блогер Сергей Ключенков (публикуется под псевдонимом Сергей Мардан) заявил, что Наталья Поклонская взяла себе новое имя, языческое. Это, по словам журналиста, следует из документов — бывший прокурор Крыма подала на него в суд.
Сам суд Ключенков пренебрежительно назвал «обычным делом о защите чести и достоинства». В опубликованных им документах действительно значится новое имя Поклонской — Радведа.
Это имя публицист Ключенков охарактеризовал как «погоняло из какой-то онлайн игры». Он предположил, что таким образом бывшая прокурор Крыма «разрывает связи с ненавистным ей христианством».
Однако Поклонская никогда не высказывалась против христианства. Несколько раз она поздравляла читателей своего Telegram-канала с языческими праздниками.
Это вызвало резонанс в обществе. В результате Поклонская разместила пост, где объяснила, что не исповедует христианство ни в одной из его форм. И добавила, что право на свободу вероисповедания — одно из фундаментальных прав человека.