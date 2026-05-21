Участников и гостей ПМЭФ освободили от ПЦР-тестов

Доступ на площадки Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» не потребует предъявления обязательного ПЦР-теста. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса».

Исключение сделали только для участников пленарного заседания форума. Тест на коронавирус, грипп А и В, а также на ОРВИ придется пройти всем участникам, персоналу и журналистам, освещающим заседание.

Проверку организуют в специализированных центрах ПМЭФ в Москве и Санкт-Петербурге. Тесты из других лабораторий в систему аккредитации не попадут. Записаться на сдачу мазка можно через единый кабинет участников или личный кабинет СМИ.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил об интересе иностранных предпринимателей к Петербургскому международному экономическому форуму.

Он подчеркнул, что большое количество бизнесменов из других стран направили свои заявки для регистрации.