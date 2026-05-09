Участником торжеств ко Дню Победы в Брянске стал 101-летний ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Брянска, 101-летний Борис Шапошников, принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз .

Он подчеркнул, что ветеран давно стал живой легендой, в этом году ему исполнится 102 года, но Шапошников продолжает активную гражданскую деятельность.

«Большая честь — видеть его с нами в день, когда мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы! Это человек несгибаемой воли и железного характера. Он — образец для подражания нашей молодежи», — заявил Богомаз.

Губернатор добавил, что Шапошников ушел на фронт в 18 лет, принимал участие в боях под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию и Прибалтику.

«День Победы встретил в Кенигсберге. Он получил несколько ранений, награжден многочисленными орденами и медалями. Борис Васильевич Шапошников 40 лет отдал военному делу», — сказал губернатор Брянской области.

Гостем центральной трибуны парада Победы на Красной площади стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны адмирал Свет Турунов. После окончания шествия он пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья, чем растрогал главу государства. Во время прощания российский лидер пожал ветерану руку, а после обнял.