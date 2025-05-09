Участники СВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Участники специальной военной операции поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мы, как и наши великие предки, искореним фашизм и добудем свою Великую Победу!» — пообещали бойцы.

В эти минуты на Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Старт началу парада дал бой курантов над Спасской башней. Под военный оркестр, исполнивший «Священную войну», на Красную площадь внесли государственный флаг России и флаг Советского Союза, отметило Ura.ru.

Парад принял глава Минобороны Андрей Белоусов, мероприятием командует главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

На параде присутствуют иностранные делегации. В частности, председатель КНР Си Цзиньпинь сидит на трибуне по правую руку от президента России Владимира Путина.