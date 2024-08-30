Участники СВО пополнят кадровый резерв в Самарской области

Региональную программу «Школа героев Самарской области» запустят с 1 октября для пополнения кадрового резерва из участников спецоперации. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Его слова привел «Интерфакс» .

«Начиная с 1 октября, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, начнут обучение по хорошим образовательным программам», — заявил он.

По словам Федорищева, прошедших обучение пригласят на работу в правительство Самарской области или в муниципалитеты.

Врио губернатора, в свою очередь, отметил, что региональная программа «Школа героев Самарской области» является продолжением программы развития «Время героев».

Президент Владимир Путин прокомментировал региональную кадровую программу для участников СВО. Он отметил, что нужно поддерживать тех, кто «готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур».