Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры

Путин: бойцов СВО нужно брать на работу в гражданские структуры

Фото: РИА «Новости»

Желающих работать в гражданских структурах участников СВО нужно брать на работу. Среди них есть много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Тех, кто хочет, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе», — сказал он.

Путин заявил, что ветераны спецоперации должны чувствовать свою востребованность, когда возвращаются к обычной жизни. По мнению российского лидера, героям СВО нужно полноценно работать, чтобы обеспечивать своих близких и создавать семьи.

Ранее президент России подписал закон, по которому работодателям запретили увольнять вдов участников СВО в течение года. 

Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

United States Air Force

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель

Dmitry Golubovich

Фейк: у жены и советника муфтия Дагестана гражданство Израиля

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте