Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры

Путин: бойцов СВО нужно брать на работу в гражданские структуры

Желающих работать в гражданских структурах участников СВО нужно брать на работу. Среди них есть много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Тех, кто хочет, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе», — сказал он.

Путин заявил, что ветераны спецоперации должны чувствовать свою востребованность, когда возвращаются к обычной жизни. По мнению российского лидера, героям СВО нужно полноценно работать, чтобы обеспечивать своих близких и создавать семьи.

Ранее президент России подписал закон, по которому работодателям запретили увольнять вдов участников СВО в течение года.