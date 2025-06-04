Участники проекта «Профразвитие» пройдут стажировку на ПМЭФ

Участники проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» на Петербургском международном экономическом форуме пройдут стажировку, туда направятся 30 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Стажировка в дирекции состоится в гибридном формате и рассчитана на срок до одного месяца. Часть задач можно будет выполнить на площадках ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, другую — удаленно.

«Стажировка на ПМЭФ — возможность завести полезные знакомства, важный практический опыт для молодых людей, найти наставников и показать сильные стороны, а также шаг в профессию», — отметил ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Программа предусматривает включение в процессы проведения конгрессно-выставочного мероприятия. Молодым специалистам предстоит сопровождение заявочной кампании, работа с базами участников, взаимодействие с отделами фонда, помощь в документообороте и участие в организации мероприятий.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, писал RT.