Участники патриотического проекта «Поезд памяти» прибыли в Москву

Почти 200 школьников, участников патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», прибыли в Москву. Об этом рассказала сенатор Инна Святенко в Telegram-канале .

«Поезд памяти» торжественно встретили на Ленинградском вокзале. Проект объединил победителей олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны.

«В рамках патриотического воспитания важно дать ребятам посетить места боевой славы, лично прикоснуться к истории Победы и узнать, возможно, новую историю о родственниках, участниках Великой Отечественной», — отметила Святенко.

По ее словам, посещение знаковых для России и Белоруссии мест и военно-исторических музеев формирует у школьников патриотизм, гражданскую позицию и уважение к истории страны.

Накануне сообщалось, что участников проекта «Поезд памяти» привезут к парку «Патриот» на автобусах компании «Мострансавто».