Автобусы «Мострансавто» доставят участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот»

Участников патриотического проекта «Поезд памяти» перевезут к парку «Патриот» на автобусах компании «Мострансавто». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В работе задействуют автобусы большого класса, оборудованные всем необходимым. Перед выездом все транспортные средства пройдут проверку, их снабдят желтыми проблесковыми маячками. С водителями проведут инструктаж по безопасности перевозок детей.

Специальный состав со старшеклассниками восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест 20 июня. За две недели школьники посетят 15 городов, сыгравших важную роль для победы в Великой Отечественной войне.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».