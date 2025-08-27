Участники общественных слушаний поспорили о проблемах демографии

Дискуссия возникла в ходе общественных слушаний о реализации мер демографической политики в Московской областной думе. На встречу с депутатами пришли юристы, общественники и священники. Внимание на спор обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Присутствующий на слушаниях представитель РПЦ заявил, что репродуктивный выбор по желанию матери противоречит прописанному в Конституции принципу защиты семьи.

«Коллеги-юристы будут спорить со мной по этому вопросу, но да. Потому что забыли про отцов, забыли про детей. Биологи говорят, что нерожденный плод — это отдельный субъект, который обладает потенциальным развитием личности», — заявил священник.

На заявление ему возразила представитель одного из надзорных ведомств. Она пояснила, что основная проблема для женщин, которые сегодня заводят детей, заключается в невыплате алиментов от отцов, «которых не забыли».

«Я могу сослаться на опыт других государств, когда отец не оплачивает, а власти берут ту сумму, которую он должен платить на содержание детей, и компенсируют. Бремя ответственности ложится на плечи государства. Это одно из предложений, чтобы женщина чувствовала себя защищенной», — пояснила она.

В середине июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о запрете склонения женщин к абортам, включая уговоры, подкуп или обман.

Наказание за нарушение предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей — для компаний и фирм.