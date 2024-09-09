Участники «Миллиона призов» передали на благотворительность более 53 млн рублей

Свыше 53,2 миллиона рублей направили на благотворительность участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Об этом сообщил официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сделать пожертвование можно с помощью призовых баллов. Их разыгрывали среди голосующих электронным способом на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

Победившие в призовой акции направили на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области почти 31,8 миллиона рублей из общей суммы пожертвований. Еще 21,4 миллиона перечислили благотворительным организациям, которые помогают тяжелобольным, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и бездомным животным.

Розыгрыши устраивали среди жителей Москвы, которые проголосовали онлайн ил через терминал на избирательном участке. Победителям начислили одну, три или пять тысяч призовых баллов, каждый из которых равен рублю.

Сам выигрыш можно либо обменять на скидки у партнеров акции, либо пожертвовать на благотворительность.