Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Серпухове

В музыкально-драматическом театре Серпухова прошел благотворительный концерт отца Андрея. Он исполнил православные и патриотические песни. Мероприятие направлено на поддержку военнослужащих и их семей.

На сцене выступил автор-исполнитель духовных и патриотических песен, настоятель Успенского храма села Берново Тверской области, лауреат международных конкурсов Андрей Гуров.

Он исполнил песни «Научи меня молиться», «Святая Русь», «Возвращались русскими», «Молитва» и другие. Выступление он посвятил бойцам СВО.

Средства, собранные с проведения концерта, направят на помощь добровольцам батальона БАРС-4 и госпиталям.

За активную позицию и неравнодушие отцу Андрею вручили благодарственное письмо от Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей и окружного Совета депутатов.

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