Участники форума «Иннопром» обсудили адаптацию поколения «альфа» к активной трудовой деятельности

Российская промышленность готовится адаптироваться к вступлению в активную фазу трудовой деятельности представителей поколения «альфа» — людей, родившихся в период с 2010 по 2024 годы. Представители крупнейших промышленных предприятий, участвующих в дискуссионной панели форума «Иннопром», обсудили вызовы, связанные с появлением нового поколения работников. Об этом написал «ФедералПресс» .

Директор Фонда инвестиций и инноваций Оренбургской области Сергей Никифоров указал на важность человеческих ресурсов для привлечения инвестиций. Инвесторы теперь обращают большее внимание на кадровый потенциал региона, осознавая, что эффективность бизнеса зависит от квалифицированной рабочей силы.

Участники обсуждения согласились, что новое поколение растет в цифровом мире, привычно используя гаджеты и информационные технологии с раннего возраста. Для подростков поколения «альфа» характерны быстрая адаптация к новым знаниям и информационным технологиям, умение легко осваивать огромные объемы информации и предпочтение цифровых инструментов при выполнении рабочих обязанностей.

Примером адаптации промышленного сектора к требованиям нового поколения стала практика внедрения платформ дистанционного обучения, таких как SOTA2U, разработанная ОАО «Трубная металлургическая компания».

Участники дискуссии пришли в выводу, что применение виртуальной реальности в обучении персонала позволяет повысить привлекательность профессии и вовлеченность молодых специалистов.