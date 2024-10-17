Участниками конференции по технологическому предпринимательству в МФТИ стали 130 вузов

В МФТИ прошла конференция по предпринимательству и финансовому развитию вузов

С 14 по 16 октября в Московском физико-техническом институте прошла всероссийская конференция «Технологическое предпринимательство, наука и финансовое развитие университетов». В мероприятии участвовали более 130 высших учебных заведений из всех федеральных округов России. Организатором конференции выступил Физтех.

Одной из главных тем обсуждения стала программа «Стартап как диплом» и ее роль в развитии технологического предпринимательства в России.

Вступительное слово произнес Олег Чурилов, возглавляющий департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Он рассказал о стратегии министерства по продвижению федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» до 2030 года.

«Участие в мероприятиях нашего проекта — это также возможность для профессорско-преподавательского состава, используя свой опыт и видение будущего, вместе с ребятами запускать стартапы и реализовать свой интеллектуальный потенциал в практической деятельности», — отметил Чурилов.

Во время конференции также заслушали доклады, посвященные привлечению компаний из сектора экономики к развитию прикладной науки вузов.

Ранее в рамках Всероссийского IT-фестиваля RuCode в МФТИ прошли карьерные недели. Участников учили навыкам программирования, грамотному составлению резюме и прохождению собеседований. Основная цель мероприятия — построить успешную карьеру начинающим профессионалам.