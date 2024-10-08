Карьерные недели RuCode стартовали в МФТИ

Карьерные недели стартовали в рамках Всероссийского IT-фестиваля RuCode в МФТИ. Об этом сообщил организатор мероприятия — институтский Центр развития IT-образования.

«Цель карьерных недель — оказать содействие начинающим свой профессиональный путь ребятам, произвести впечатление на ведущих специалистов в области ИТ и построить успешную карьеру», — рассказал директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

Участников учат не только навыкам программирования, но и грамотному составлению резюме. Кроме того, их готовят к прохождению собеседований. В программу фестиваля входят лекции, тесты, семинары и чемпионат по алгоритмическому программированию. Лучшие участники получают возможность попасть на стажировку в IT-компанию.

Фестиваль получил грант от Минобрнауки по федеральному проекту «Популяризация науки и технологий».

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