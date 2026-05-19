Участник «Времени Героев» стал зампредом кабмина Ивановской области

Губернатор Станислав Воскресенский подписал распоряжение о назначении Емельянова на эту должность. Ветеран СВО будет курировать вопросы региональной безопасности.

В прошлом году Воскресенский стал наставником Емельянова в рамках второго потока программы «Время Героев». Кроме того, офицер стажировался в регионе. Он глубоко погрузился в аспекты работы органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«То, что Павел Емельянов выбрал меня в качестве наставника, — большая честь. По итогам стажировки в Ивановской области я сделал ему предложение войти в команду региона. Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области», — сказал губернатор.

Ветеран СВО был четыре раз награжден за успешное выполнение боевых задач на фронте. Среди его наград два Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Ранее Брянскую область возглавил выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.