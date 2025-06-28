Участник СВО Нихаенко исполнил для Путина фронтовую песню на видеоконференции

Во время видеоконференции с Владимиром Путиным участник СВО из Геническа Сергей Нихаенко исполнил свою авторскую песню «Высота». Он посвятил ее однополчанам.

На встрече, посвященной открытию молодежных комплексов в регионах России, Нихаенко рассказал, что служит на фронте и пишет песни, которые становятся популярными среди бойцов. Президент поинтересовался, есть ли у него инструмент, и предложил спеть.

«Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое», — сказал Путин после окончания песни.

Ранее Путин призвал привлекать участников СВО к работе с молодежью. По его мнению, это важно, чтобы молодые люди могли увидеть достойные примеры для подражания.