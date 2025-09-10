Участки для региональных выборов впервые откроются в Москве

Центризбирком распорядился открыть в Москве экстерриториальные избирательные участки для голосования на региональных выборах с 12 по 14 сентября. Об этом на заседании Общественной палаты столицы заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, сообщил «Коммерсант» .

Она отметила, что заявления о намерении голосовать на участках в Москве подали более 18 тысяч избирателей. По ее словам, граждане смогут воспользоваться терминалами для электронного голосования, в том числе и переносными.

Организаторы выборов разместили участки не только в школах, но и в торговых центрах и гостиницах. Один из них решили сделать на станции метро «Курская».

«На наш взгляд, это определенный экзамен на зрелость», — подчеркнула Кириллова.

На избирательные участки в Москве также назначили 84 наблюдателя, 70 из которых выдвинули политические партии.

Ранее подмосковные избирательные комиссии получили бюллетени к единому дню голосования. В Мособлизбиркоме уточнили, что работы ведутся строго по графику и с соблюдением всех этапов.