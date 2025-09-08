Избирательные комиссии Подмосковья получили бюллетени к единому дню голосования
Единый день голосования пройдет в Подмосковье с 12 по 14 сентября. В этом время жители девяти муниципалитетов смогут выбрать кандидатов в местные советы депутатов. Во все города, где пройдет процедура, уже доставили бюллетени.
Выборы пройдут в Балашихе, Подольске, Дмитрове, Электростали, Шатуре, Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах.
Текст и формы бюллетеней утвердили до 24 августа. С 3 по 5 сентября территориальные избирательные комиссии получили тиражи.
«Подмосковные организаторы выборов полностью готовы к следующему ответственному этапу – передаче бюллетеней в участковые избирательные комиссии до 10 сентября», — подчеркнули в Мособлизбиркоме.
Всего работы ведут строго по графику. Процесс находится на постоянном контроле.