Убрать из языка «иностранную кашу». Путин призвал избавить русский от вульгарщины
Путин: важно избавляться от вульгарных языковых заимствований
В русском языке важно избавляться от механических и вульгарных иностранных заимствований. Об этом президент Владимир Путин заявил на совете по реализации политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По его словам, подобные слова коверкают и засоряют русский язык, а не обогащают.
«Тем более, что те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. В общественном пространстве следует использовать исторический алфавит — кириллицу, а не „кашу“ из латиницы и символов. Еще в ХIХ веке наши писатели-классики иронизировали над таким подражательством», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что обозленные на Россию западные страны начали варварское наступление на русскую культуру. Он назвал поддержку русского языка в таких условиях очень важной.