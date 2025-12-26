Уборочная техника устраняет последствия первого мощного снегопада в Подмосковье

На Московский регион обрушился мощный снегопад. На улицы для уборки вышла специальная техника. В распоряжении 360.ru появились кадры из Чехова.
Согласно прогнозу, осадки продолжатся днем 26 декабря. Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре, снегопаде и гололедице.
Осадки поутихнут ближе к ночи, около 00:00. Сейчас техника активно борется с последствиями снегопада.
Метели накрыли столичный регион накануне в результате мощного циклона. Снегопад спровоцировал транспортный коллапс на ключевых магистралях, городские службы экстренно перешли на усиленный режим работы. Власти объявили режим «желтой» погодной опасности.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте