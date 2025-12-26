Белый плен. Мощнейший удар по Москве нанесла стихия: дикие пробки, задержки рейсов и метель

Мощный снегопад в Москве продлится четыре дня

Столичный регион оказался во власти мощного циклона. Он принес с собой метели, которые спровоцировали транспортный коллапс на ключевых магистралях. Об экстренном переходе городских служб на усиленный режим работы и текущей ситуации на дорогах сообщили профильные ведомства, прогноз по ситуации дал и Гидрометцентр .

Вечер обернулся для москвичей настоящим испытанием: видимость на трассах упала до минимума, а порывы ветра достигли 17 метров в секунду. Из-за снежных заносов и наката движение в городе практически замерло, что привело к формированию многокилометровых заторов.

На остановках общественного транспорта начали скапливаться толпы людей, не сумевших вовремя уехать из-за сбоев в графике наземного транспорта.

Стихия спровоцировала резкий скачок стоимости пассажирских перевозок. По данным агрегаторов, тарифы на такси в вечерние часы подскочили более чем в два с половиной раза.

Поездка, которая в обычных условиях обходится в 600 рублей, к полуночи оценивалась почти в 1500 рублей. В некоторых районах спрос превысил предложение драматически: на три сотни желающих уехать приходилось всего несколько свободных автомобилей.

Синоптики Гидрометцентра предупредили, что быстрого окончания снегопада ждать не стоит. Примерно к 03:00 пройдет пик интенсивности осадков, но мощная метель продлится еще четыре дня.

Уже сейчас столичные власти объявили режим «желтой» погодной опасности. Руководство воздушных гаваней Москвы сообщило о задержках рейсов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в новогоднюю ночь в Москве будет около 15 градусов мороза.