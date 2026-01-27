Уборочная техника расчищает улицы Балашихи после сильного снегопада 27 января

Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад — снег шел всю ночь. Кадры с уборкой улиц в Балашихе появились в распоряжении 360.ru

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Специалисты работали в ночную смену, чтобы к утру расчистить дороги.

К уборке привлекли 13 комбинированных дорожных машин (КДМ), девять машин для обработки противогололедными материалами, 28 единиц техники для подметания дорог, 28 погрузчиков, 25 самосвалов для вывоза снега и 140 специалистов.

Вчера вечером Гидрометцентр сообщил, что снегопад в московском регионе может продлиться двое суток. Больше всего снега выпало этой ночью и утром. Высота снежного покрова за эти два дня может увеличиться до полуметра. Также метеорологи предупредили о вероятных метелях, ветре, гололедице и снежных заносах на дорогах.