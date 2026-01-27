В Москве начался снегопад, который может продлиться двое суток

Обещанный синоптиками сильный снегопад добрался до московского региона. Осадки заметили в районе Волоколамска, Клина и Дмитрова, а также вблизи аэропортов Шереметьево и Внуково. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По последним прогнозам, снегопад продлится более двух суток. Снег достигнет наибольшей интенсивности этой ночью и утром, с 03:00 до 09:00 по Москве. Прирост свежего покрова за эти часы может составить до 10 сантиметров, а всего к утру в городе наметет до 13 сантиметров. Аналогичный прирост спрогнозировали днем 27 января.

Синоптики предупредили о возможных метелях и южном ветре 6–11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, гололедице и снежных заносах на дорогах.

В сумме за ближайшие двое суток снегопад способен увеличить высоту снежного покрова в столичном регионе почти на полметра.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности — он действует с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 четверга, 29 января. В Подмосковье с полуночи и до 21:00 четверга сохраняется желтый уровень, предупреждающий о потенциально опасных метеоусловиях.

Метеорологи связывают сильный снегопад с влиянием теплого атмосферного фронта западного циклона.

Тем временем во Франции тоже объявили оранжевый уровень опасности в 26 департаментах из-за сильного снегопада и гололедицы. Непогода уже успела спровоцировать транспортный коллапс в столице страны.