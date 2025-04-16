Убившему 11 человек заключенному вырвали 11 зубов в колонии в Пермском крае

Shot: убившему 11 человек преступнику вырвали 11 зубов в колонии в Пермском крае

Заключенному, которого приговорили к пожизненному сроку за убийство 11 человек, вырвали 11 зубов в колонии в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что один из осужденных в колонии «Белый лебедь» в Соликамске обратился в суд с иском против администрации тюрьмы, потому что ему отказали в протезировании зубов и не дали возможность их вылечить.

За последние годы мужчине вырвали 11 зубов. По его словам, зубы вырывали при острой боли, хотя могли сохранить и вылечить.

Также заключенный подал второй иск против колонии. Он обвинил сотрудников в несоблюдении санитарных требований при пандемии COVID-19. Осужденному запрещали носить маски, поэтому он сильно заболел коронавирусом.

С двух исков зек хотел получить 600 тысяч рублей. Суд удовлетворил их частично. С колонии взыщут 30 тысяч рублей.

Ранее в Якутии буйный мужчина попытался сбежать из изолятора временного содержания, поэтому проломил стену в камере. Осуществить задуманное все равно не удалось.