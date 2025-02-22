Убили гендиректора донецкого приюта для бездомных животных Викторию Васильеву

Гендиректора донецкого приюта для бездомных животных «ПиФ» Викторию Васильеву убили. Об этом сообщили в Telegram-канале приюта.

«Наш приют осиротел. Больше нет нашей мамы, нашей светлой души, нашей родной и дорогой Виктории. <…> Эта трагедия скосила всех нас. <…> Она создала „ПиФ“ из ничего, она сделала этот приют таким, каким вы его знаете. Она смогла найти всех нас, объединить и сделать одной семьей», — написали коллеги Васильевой.

Сотрудники знали директора как мудрую и решительную, упрямую и неповторимую, «из другого мира, где нет войны, где честность и справедливость всегда на первом месте».

Работу приюта приостановили до 24 февраля. У убитой остались родители и девятилетняя дочь. По информации канала, убийц Виктории уже нашли. Предварительно, убийство не связано с приютом или публичной деятельностью Васильевой.

Прощание с Васильевой пройдет 23 февраля на территории приюта.

Приют «ПиФ» — крупнейший в Донецкой Народной Республике. В 2022 году благодаря финансовой поддержке писателей России в организации пробурили долгожданную 30-метровую скважину и обеспечили питомцев водой. Раньше сотрудникам приюта каждый день приходилось искать воду для животных, рискуя собой, под обстрелами.