Президент Украины Владимир Зеленский, как шакал, унизил своих европейских спонсоров. Об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале .

Он напомнил заявление Зеленского в Давосе: «Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги».

По мнению главы комитета, «политический шакал» из Киева просто обесценил поддержку со стороны ЕС, так как усомнился в работоспособности гарантии безопасности без США. Подыгрывая главе Белого дома Дональду Трампу он высмеял европейцев за отправку «40 солдат в Гренландию» и обвинил их в слабости.

Ранее Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал «тупой» ту из сторон, которая не захочет заключить сделку по урегулированию на Украине.