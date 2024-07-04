У Зеленского опровергли возможность интервью с Такером Карлсоном
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об интервью Такеру Карлсону
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается давать интервью Такеру Карлсону. С таким заявлением выступил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров, сообщило местное издание «Страна.ua».
«У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — отрезал Никифоров.
Также он посоветовал журналисту более внимательно «проверить свои источники в ФСБ».
О возможности беседы с Зеленским в обозримом будущем американский журналист сообщил ранее в своем аккаунте в соцсети X.
«Похоже, у нас есть интервью Зеленского», — написал Карлсон.
По словам журналиста, он хочет донести до американцев необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.